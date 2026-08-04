Mulher demonstra nervosismo ao ver viatura e acaba presa por cultivar maconha e guardar bicicletas furtadas em Vilhena

Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar na terça-feira, 4 de agosto, no bairro Parque Industrial Novo, em Vilhena.

A ação teve início após a suspeita demonstrar comportamento atípico e tentar se esconder ao notar a aproximação da guarnição da Rádio Patrulha na esquina da Avenida Brasília com a Rua Paraíba.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao ser abordada pelos militares, a mulher colaborou e informou que carregava nos bolsos das vestes um invólucro com maconha e o molho de chaves de sua casa.

Por não estar com documentos de identificação, ela convidou os policiais a irem até o seu imóvel, localizado na Rua Paraíba, para a conferência do documento pessoal.

No local, a moradora revelou aos policiais que mantinha um pequeno cultivo de maconha na propriedade. Segundo relatou à equipe, ela era usuária e costumava separar as sementes das porções adquiridas para consumo, decidindo semeá-las em vasos improvisados há cerca de dois meses.

Em buscas na residência, os militares encontraram vasos com pés de maconha, uma mini balança digital, três invólucros com porções de entorpecente e a quantia de R$ 612,00 em dinheiro trocado.

Além da substância entorpecente e dos apetrechos para fracionamento, a equipe policial localizou três bicicletas mantidas na área externa do imóvel. Em checagem ao sistema de dados da segurança pública, os policiais constataram que uma das bicicletas, de cor rosa, possuía registro formal de furto ocorrido em março de 2026.

Questionada sobre as bicicletas e sobre o material apreendido, a mulher negou que estivesse praticando a venda de drogas e alegou desconhecer a procedência dos veículos mantidos em sua casa.

Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão pelos crimes de cultivo ilícito de entorpecentes e receptação de objeto furtado. Ela foi conduzida à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde as plantas, os veículos, o dinheiro e as drogas foram apresentados à autoridade policial de plantão.

>>>Vídeo: