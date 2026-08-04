Rosangela Donadon tem candidatura à reeleição homologada durante convenção partidária

A deputada estadual Rosangela Donadon participou, no último sábado, da convenção conjunta dos partidos PRD, PSD e Avante, realizada em Rondônia.

Durante o evento, seu nome foi oficialmente homologado para disputar a reeleição ao cargo de deputada estadual nas eleições de 2026.

A convenção reuniu filiados, dirigentes partidários, candidatos e apoiadores das três legendas, cumprindo uma das etapas previstas no calendário eleitoral para a escolha e homologação das candidaturas que disputarão o pleito deste ano.

Após a homologação, Rosangela Donadon agradeceu a confiança recebida durante a convenção. “Recebo essa aprovação com gratidão e responsabilidade. Agradeço aos convencionais e a todos que confiam no nosso trabalho. Seguimos preparados para mais esse desafio”, declarou.

Com a candidatura homologada em convenção, o próximo passo será o processamento do pedido de registro junto à Justiça Eleitoral, conforme os prazos e procedimentos estabelecidos na legislação eleitoral.

Rosangela Donadon é candidata à reeleição e busca seu quarto mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia.