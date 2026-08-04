Polícia Militar recupera bicicletas elétricas furtadas e apreende adolescentes em Vilhena

Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos pela Polícia Militar na noite de segunda-feira, 3 de agosto, suspeitos de integrarem um esquema de furtos de bicicletas elétricas em Vilhena.

A ação policial resultou na recuperação de diversos veículos, além da apreensão de entorpecentes e munição.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe policial realizava patrulhamento de rotina pela Avenida Perimetral, no bairro Cristo Rei, quando avistou através da grade de um imóvel um modelo de bicicleta de cor laranja com as mesmas características de um veículo furtado recentemente.

O endereço já era monitorado por suspeita de receptação e ocultação de bens ilícitos.

No local, os militares abordaram o primeiro adolescente e confirmaram pelo sistema que o veículo era produto de crime. Em buscas pelo quintal, a equipe também encontrou o quadro de uma bicicleta elétrica com queixa de furto.

Ao ser questionado, o jovem admitiu ter furtado uma bicicleta elétrica no dia 20 de julho nas proximidades de uma academia no centro da cidade. Além de confessar a autoria, o menor identificou outro adolescente, da mesma idade, que também atuava cometendo furtos semelhantes na região e indicou a localização do comparsa.

As equipes deslocaram-se até o endereço informado e abordaram o segundo suspeito em frente de sua residência. O jovem assumiu a autoria de diversos furtos de veículos elétricos na cidade, incluindo um caso ocorrido nas dependências do ginásio da associação de voleibol local.

Durante vistoria no quarto do rapaz, os policiais localizaram cerca de 110 gramas de maconha escondidos sob o guarda-roupa e uma munição intacta de calibre .36. O adolescente revelou ter recebido a substância entorpecente como pagamento pela entrega de uma bicicleta furtada e que pretendia fracionar a droga para revenda.

Na sequência das diligências, o jovem indicou dois pontos de descarte utilizados para esconder os veículos. Em uma área de mata no final da Rua Jandaia, no bairro Cidade Jardim II, os policiais localizaram uma bicicleta elétrica. Outro veículo da mesma marca foi encontrado oculto em um matagal às margens da Rua Celso Mazutti.

Enquanto a ocorrência era registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), uma das vítimas compareceu ao local e reconheceu sua bicicleta. Pouco depois, as equipes receberam a informação de que mais uma bicicleta elétrica havia sido abandonada na Linha 135, sendo constatado tratar-se do veículo furtado no complexo esportivo no dia 1º de agosto.

Diante das evidências, os dois adolescentes foram apreendidos e colocados à disposição da Justiça. Todas as bicicletas recuperadas, a droga e a munição foram entregues à Polícia Civil para os procedimentos legais.