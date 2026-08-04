Natan Donadon tem sua candidatura a deputado federal oficializada em convenção pelo União Brasil

O vilhenense Natan Donadon teve sua candidatura a deputado federal oficializada durante convenção do União Brasil, realizada na tarde desta segunda-feira, 3 de agosto, em Porto Velho.

A convenção partidária é o ato obrigatório e oficial para confirmar os nomes que irão concorrer nas eleições em Rondônia.

Presente ao evento, Natan integra o grupo político que apoia as candidaturas de Hildon Chaves ao Governo de Rondônia e de Cirone Deiró à vice-governadoria.

“São vitórias importantes que têm por finalidade devolver representatividade ao Cone Sul do Estado de Rondônia na Câmara Federal”, disse em entrevista ao Extra de Rondônia ao mencionar que a região está sem deputado federal há 13 anos.

Natan Donadon exerceu três mandatos consecutivos como deputado federal entre 2003 e 2013.