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terça-feira, 04 de agosto de 2026.

Natan Donadon tem sua candidatura a deputado federal oficializada em convenção pelo União Brasil

Natan presenta na convenção realizada em Porto Velho / Foto: Divulgação

O vilhenense Natan Donadon teve sua candidatura a deputado federal oficializada durante convenção do União Brasil, realizada na tarde desta segunda-feira, 3 de agosto, em Porto Velho.

A convenção partidária é o ato obrigatório e oficial para confirmar os nomes que irão concorrer nas eleições em Rondônia.

Presente ao evento, Natan integra o grupo político que apoia as candidaturas de Hildon Chaves ao Governo de Rondônia e de Cirone Deiró à vice-governadoria.

“São vitórias importantes que têm por finalidade devolver representatividade ao Cone Sul do Estado de Rondônia na Câmara Federal”, disse em entrevista ao Extra de Rondônia ao mencionar que a região está sem deputado federal há 13 anos.

Natan Donadon exerceu três mandatos consecutivos como deputado federal entre 2003 e 2013.

Natan oficializado candidato na convenção na capital de Rondônia / Foto: Divulgação

 

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