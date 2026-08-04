MDB, PDT, PSB e PV articulam possível aliança com Pedro Abib ao governo e Acir Gurgacz ao Senado

Uma possível aliança entre MDB, PDT, PSB e PV começa a ganhar forma nos bastidores da política de Rondônia.

Segundo uma fonte política ouvida pelo Extra de Rondônia, as quatro siglas estariam construindo uma composição para as eleições de 2026, com Pedro Abib como candidato ao Governo de Rondônia e Acir Gurgacz na disputa pelo Senado.

Na composição que vem sendo discutida, o nome do PSB para a vice-governadoria seria Samuel Costa. A formação, porém, ainda não foi anunciada oficialmente pelos partidos e depende do avanço das negociações entre as legendas.

As articulações ganharam força após a desistência de Confúcio Moura da disputa pelo Senado e também diante da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que suspendeu os efeitos da decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) contra Acir Gurgacz. A medida é provisória e permite que o ex-senador avance nas etapas eleitorais enquanto o recurso sobre sua elegibilidade não é julgado definitivamente.

POSSÍVEL CHAPA MAJORITÁRIA

De acordo com a informação repassada à reportagem, a composição em discussão teria:

Pedro Abib – candidato ao Governo

Samuel Costa (PSB) – candidato a vice-governador

Acir Gurgacz (PDT) – candidato ao Senado

Neidinha Suruí – nome cotado para a segunda vaga ao Senado

A eventual composição reuniria quatro partidos em torno de uma chapa majoritária e poderia alterar significativamente o cenário eleitoral de Rondônia.

A fonte também afirmou que Acir Gurgacz estaria participando diretamente das articulações para viabilizar a união das siglas.

Apesar das conversas, a aliança ainda não foi oficializada. Os partidos envolvidos precisam avançar nas negociações e definir formalmente a composição das chapas e as candidaturas.

O cenário eleitoral rondoniense segue em rápida transformação, com novas possibilidades surgindo após a saída de Confúcio Moura da disputa pelo Senado e a decisão provisória do TSE envolvendo Acir Gurgacz.