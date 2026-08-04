Batalhão de Choque da Polícia Militar comemora aniversário com entrega de medalhas na Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa de Rondônia sediou, na manhã de segunda-feira, 3 de agosto, uma cerimônia em comemoração ao aniversário do Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar de Rondônia (BPChoque).

Durante o evento, foi realizada a entrega da Medalha do Mérito e da moeda comemorativa da unidade, honrarias destinadas a reconhecer policiais militares, personalidades e instituições que prestaram relevantes serviços ao fortalecimento da tropa.

A unidade foi criada em 2018 com a missão de atuar no policiamento especializado em ocorrências de maior complexidade, prestando suporte às demais equipes operacionais da corporação no Estado.

Durante o ato solene, o comando-geral em exercício da Polícia Militar parabenizou o batalhão pela data e destacou a relevância estratégica da tropa como força de apoio rápido e atuação decisiva na preservação da ordem. O comando também agradeceu a dedicação dos policiais da ativa e veteranos pelo histórico de serviços prestados à população rondoniense.

O comando do BPChoque ressaltou que a data celebra a consolidação de uma trajetória construída com disciplina e profissionalismo. Herdeiro da antiga Companhia de Choque e da Companhia de Operações Especiais, o grupo é considerado o berço das tropas especializadas da corporação no Estado, tendo contribuído para a formação de doutrinas que deram origem a outras unidades operacionais.

Além do pronto emprego em situações de crise, a atuação do batalhão abrange o treinamento técnico contínuo e o aprimoramento físico de seu efetivo, visando à proteção da sociedade e à preservação da ordem pública.