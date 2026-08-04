Frank Yuri deixa comando do Hospital Regional de Vilhena após três anos e explica decisão em visita ao EXTRA

Após três anos à frente do Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira, em Vilhena, Frank Yuri Feitosa deixou oficialmente o cargo nesta semana.

Nesta terça-feira (4), ele esteve na redação do Extra de Rondônia, onde falou sobre a saída, os desafios enfrentados durante a gestão e o trabalho desenvolvido na unidade hospitalar.

Segundo Frank Yuri, a decisão foi tomada dentro de uma estratégia pessoal e profissional, principalmente em razão de questões relacionadas à família. Ele afirmou que o momento representa o encerramento de um ciclo e o início de uma nova etapa.

Durante a entrevista, o ex-diretor também fez questão de destacar sua relação com o atual secretário municipal de Saúde, a quem desejou sucesso na condução da pasta e reconheceu o desafio diário de administrar a saúde pública.

Frank Yuri também falou sobre a relação com o Grupo Chavantes, responsável pela gestão do Hospital Regional. Segundo ele, apesar das cobranças e das responsabilidades inerentes ao cargo, a relação com a empresa sempre foi pautada pelo diálogo e pelo respeito institucional. “Minha relação com eles sempre foi democrática. Cumpri o meu dever de cobrar tudo o que era necessário, mas também reconheço a atuação da empresa”, afirmou.

MAIS DE 8 MIL PROCEDIMENTOS

Ao fazer um balanço do período em que esteve na direção do hospital, Frank Yuri destacou o volume de atendimentos e procedimentos realizados. Segundo ele, ao longo de aproximadamente três anos foram registrados cerca de 8 mil procedimentos, envolvendo diferentes áreas da assistência hospitalar.

Para o ex-diretor, os números refletem parte da evolução da estrutura de saúde de Vilhena e da importância que o Hospital Regional exerce para toda a região.

A unidade atende pacientes não apenas de Vilhena, mas também de municípios do Cone Sul, consolidando o município como referência regional em saúde.

Frank Yuri avaliou que houve uma evolução significativa na assistência durante o período e atribuiu parte desse resultado ao trabalho conjunto desenvolvido pela administração municipal, Secretaria de Saúde, equipes do hospital e demais profissionais envolvidos na prestação dos serviços.

ROTINA INTENSA E RESPONSABILIDADE

Com experiência de mais de 13 anos na área de gestão da saúde pública, Frank Yuri explicou que estar à frente de um hospital regional exige dedicação praticamente integral.

Segundo ele, a função não possui horário definido e muitas vezes as demandas ultrapassam o ambiente profissional, atingindo também a rotina familiar. “Não temos horário para trabalhar”, resumiu ao falar sobre a rotina de quem ocupa a direção de uma unidade hospitalar.

Antes de chegar à direção do Hospital Regional, Frank Yuri passou por diferentes setores da saúde pública municipal, acumulando experiência administrativa e acompanhando a evolução da rede de atendimento de Vilhena.

Agora, com a saída do cargo, ele pretende dedicar-se integralmente à administração da empresa da família, encerrando uma trajetória de mais de 13 anos de atuação na gestão da saúde pública.

Ao deixar a direção, Frank Yuri afirmou levar consigo gratidão pelas experiências vividas e pelas pessoas com quem trabalhou durante esse período. Para ele, o encerramento do ciclo não representa o fim da relação com a área da saúde, mas uma mudança de etapa profissional.