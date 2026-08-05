Homem de 45 anos é encontrado morto na sala de casa em Vilhena; corpo não apresentava sinais de violência

Um homem de 45 anos, identificado como Charles Vieira Leandro da Silva, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, 5 de agosto, na sala de sua residência, localizada na Avenida Zacarias Rocha de Azevedo, em Vilhena.
Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro, mas ao chegarem ao endereço apenas puderam constatar o óbito do morador, que estava caído no chão da sala de estar, entre o sofá e um colchão.
Amigos e conhecidos do morador relataram que a vítima sofria com problemas de saúde frequentes. Na mesma manhã, ele chegou a reclamar de um forte mal-estar, mas recusou-se a ir até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber avaliação médica.
A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência. Não foram identificados quaisquer sinais de violência no imóvel ou no corpo, indicando que o falecimento ocorreu por causas naturais.
A funerária de plantão foi acionada e realizou os procedimentos necessários para a remoção do corpo e liberação à família.
O caso foi formalizado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).