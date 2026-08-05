Homem de 45 anos é encontrado morto na sala de casa em Vilhena; corpo não apresentava sinais de violência

Um homem de 45 anos, identificado como Charles Vieira Leandro da Silva, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, 5 de agosto, na sala de sua residência, localizada na Avenida Zacarias Rocha de Azevedo, em Vilhena.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia , equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro, mas ao chegarem ao endereço apenas puderam constatar o óbito do morador, que estava caído no chão da sala de estar, entre o sofá e um colchão.

Amigos e conhecidos do morador relataram que a vítima sofria com problemas de saúde frequentes. Na mesma manhã, ele chegou a reclamar de um forte mal-estar, mas recusou-se a ir até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber avaliação médica.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência. Não foram identificados quaisquer sinais de violência no imóvel ou no corpo, indicando que o falecimento ocorreu por causas naturais.

A funerária de plantão foi acionada e realizou os procedimentos necessários para a remoção do corpo e liberação à família.

O caso foi formalizado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).