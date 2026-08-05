Cerejeiras completa 43 anos de emancipação com programação que reúne esporte e celebração; prefeito comenta

Cerejeiras completa 43 anos de emancipação político-administrativa hoje, quarta-feira, 5 de agosto.

A data é marcada por uma programação que começou nas primeiras horas do dia e também por uma mensagem de reconhecimento à trajetória construída ao longo de mais de quatro décadas.

As comemorações tiveram início de madrugada, com uma alvorada na residência do prefeito Sinésio José, seguida de atividades esportivas na Praça da Bíblia. A programação reuniu atletas de Cerejeiras e de municípios da região para a realização de corrida de rua e ciclismo.

Segundo o prefeito, participaram das atividades atletas de cidades como Colorado do Oeste, Cabixi, Corumbiara, Pimenteiras do Oeste e Chupinguaia, além dos representantes de Cerejeiras.

“Hoje realizamos mais um evento em comemoração aos 43 anos de Cerejeiras e começamos cedo”, afirmou Sinésio, ao agradecer aos atletas, equipes e demais participantes da programação.

Em publicação nas redes sociais, a Prefeitura destacou que o aniversário representa também uma oportunidade para reconhecer a trajetória do município e o trabalho realizado por diferentes gerações.

A administração municipal ressaltou avanços registrados ao longo dos anos em áreas como infraestrutura, saúde, educação, agricultura, desenvolvimento econômico e qualidade de vida, atribuindo parte dessas conquistas ao esforço coletivo da população.

A mensagem também homenageou os pioneiros que participaram da formação de Cerejeiras, além de servidores públicos, administradores, lideranças e moradores que contribuíram para o desenvolvimento do município. “Cerejeiras: uma história construída por muitas mãos e um futuro conquistado com trabalho”, destacou a Prefeitura na publicação comemorativa.

A programação do aniversário segue com outras atividades ao longo da semana, celebrando a história do município e reunindo a comunidade em torno da data.