Motociclista é preso após empinar veículo, fugir da polícia e ser flagrado com drogas perto de escola em Vilhena

Um homem foi preso no bairro Cristo Rei, em Vilhena, após colocar em risco a vida de pedestres e motoristas ao realizar manobras perigosas em uma motocicleta e tentar fugir da abordagem policial.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento de rotina pela Avenida Curitiba quando avistou o motociclista pilotando uma CG Fan 160.

O condutor realizava manobras equilibrando-se em apenas uma das rodas, ação conhecida como “grau”, em meio ao tráfego intenso de veículos.

Diante do perigo de acidentes, os militares acionaram os sinais sonoros e luminosos e deram ordem de parada.

O piloto desobedeceu ao comando e acelerou em alta velocidade, dando início a uma tentativa de fuga por diversas ruas do bairro.

Durante o trajeto, o condutor avançou cruzamentos, transitou na contramão e colocou em risco a integridade de pedestres, motoristas e crianças que saíam de escolas da região naquele momento.

A equipe policial realizou o acompanhamento com os devidos cuidados operacionais até conseguir interceptar o veículo após alguns quarteirões.

Na revista ao suspeito, os policiais encontraram dentro de sua mochila uma porção de maconha, que totalizou 12 gramas após a pesagem, além de um aparelho celular.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências legais. A motocicleta foi recolhida ao pátio.