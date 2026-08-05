VÍDEO: recepcionista e paciente são agredidos em posto de saúde de Vilhena

Uma confusão seguida de agressão física foi registrada no Posto de Saúde Luiz Alberto Vadez Marques, localizado no Setor 12, em Vilhena.

A Polícia Militar foi acionada para intervir no caso de lesão corporal que teve como vítimas uma servidora pública e um paciente da unidade.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a agressora chegou ao posto de saúde e, após realizar o cadastro de entrada, exigiu atendimento preferencial.

A recepcionista informou que, segundo as normas e critérios técnicos da rede pública de saúde, a solicitação não se enquadrava nas regras para a prioridade solicitada.

Insatisfeita com a resposta, a mulher passou a gravar a servidora com o aparelho celular e, em seguida, partiu para a agressão física. A funcionária foi atingida por diversos tapas no rosto e teve o cabelo puxado com força, tendo tufos de fios arrancados durante o ataque.

Testemunhas e usuários que aguardavam na recepção tentaram intervir para conter as agressões e proteger a trabalhadora. No entanto, a mulher voltou-se contra um dos pacientes que tentava socorrer a servidora e o lesionou no braço direito com uma mordida.

Ao perceber que a Polícia Militar havia sido acionada pelas testemunhas, a agressora entrou em um veículo modelo Gol e fugiu do local antes da chegada da equipe policial.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena para que a Polícia Civil tome as medidas cabíveis e identifique o paradeiro da suspeita.

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