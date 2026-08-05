Vilhena confirma audiência pública para discutir modernização do trecho urbano da BR-364

A Prefeitura de Vilhena realizará, no próximo 19 de agosto, às 19h, na Câmara de Vereadores, uma audiência pública para apresentar propostas de modernização do trecho urbano da BR-364.

De acordo com a prefeitura, durante a audiência serão apresentados projetos elaborados por empresas especializadas para a modernização da rodovia no perímetro urbano do município. A população poderá conhecer as alternativas e participar da discussão sobre qual modelo deverá ser adotado.

A decisão terá impacto direto sobre o trânsito, a segurança viária e o desenvolvimento de Vilhena, especialmente diante do crescimento da cidade e do aumento do fluxo de veículos na BR-364.

Após a audiência pública, o projeto escolhido será encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para análise e os procedimentos necessários à implantação da proposta. Através das redes sociais

A prefeitura destaca que a participação dos moradores é importante para a definição da alternativa que poderá transformar a circulação pela principal rodovia que atravessa a cidade.

A audiência ocorre em meio às discussões sobre os problemas enfrentados diariamente no trecho urbano da BR-364, como congestionamentos, cruzamentos de grande movimento e dificuldades de deslocamento entre diferentes regiões de Vilhena.