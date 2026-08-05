Em agenda oficial em Vilhena, advogado divulga candidatura a deputado federal e critica problemas de RO

O advogado Ronilson Pelegrini, do município de Espigão do Oeste, cumpre agenda oficial na cidade de Vilhena, momento em que esteve na redação do site Extra de Rondônia nesta terça-feira (4) e falou sobre sua candidatura a deputado federal pelo MDB.

Aos 40 anos, ele afirma que decidiu colocar o nome à disposição após, segundo ele, acompanhar problemas que afetam diretamente a população de Rondônia.

Pelegrini citou como exemplos a implantação do sistema de pedágio na BR-364, problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica e dificuldades enfrentadas pela população na área da saúde.

“Eu tenho 16 anos de advocacia, conheço as dores dessas pessoas, conheço as dores do rondoniense. Eu vou ficar aqui no anonimato? Então coloquei meu nome à disposição. A gente tem que ir à luta para resgatar esse estado de honra”, afirmou.

Natural de Rolim de Moura e atualmente morador de Espigão do Oeste, o candidato também relatou ter trabalhado como agente penitenciário e vendedor antes de atuar na advocacia.

SAÚDE É PRINCIPAL RECLAMAÇÃO

Durante a entrevista, Pelegrini afirmou que a saúde pública é o principal tema apresentado pela população nas cidades por onde tem passado durante a pré-campanha e, posteriormente, já como candidato.

Ele citou situações que, segundo ele, demonstram dificuldades enfrentadas por pacientes que precisam percorrer longas distâncias em busca de atendimento especializado.

O candidato mencionou também Vilhena, que funciona como referência regional para pacientes de diversos municípios do Cone Sul. “Hoje a saúde é a primeira coisa. Em todo lugar que você vai é saúde”, afirmou.

Pelegrini também defendeu que os hospitais regionais sejam tratados de acordo com a importância que possuem para as regiões onde estão instalados.

CRÍTICAS AO PEDÁGIO

Outro ponto central da entrevista foi a concessão da BR-364 e a cobrança de pedágio.

Pelegrini afirmou que não é contrário à existência do pedágio, mas questiona a forma como o processo foi estruturado e os investimentos previstos para a rodovia. “Eu não sou contra o pedágio. Eu sou contra a forma que o pedágio foi construído”, declarou.

Na avaliação do candidato, a população deveria ter sido mais ouvida durante a construção do modelo de concessão. Ele também criticou a atuação dos parlamentares de Rondônia no processo. “Eu vou dizer para você: ela foi incompetente. A bancada foi incompetente”, afirmou, ao avaliar a atuação dos deputados federais e senadores do Estado.

Segundo Pelegrini, os parlamentares deveriam ter atuado de maneira mais incisiva antes da assinatura do contrato, buscando discutir o modelo junto às autoridades responsáveis pela concessão e pela regulação.

ENERGISA TAMBÉM ESTÁ ENTRE AS CRÍTICAS

O candidato também citou problemas envolvendo consumidores e a Energisa, especialmente em relação a procedimentos de recuperação de consumo e cobranças posteriores.

Segundo Pelegrini, há consumidores que se sentem prejudicados e sem condições de compreender ou contestar adequadamente determinadas cobranças.

Para ele, a defesa do consumidor deve fazer parte da atuação política e institucional dos representantes de Rondônia.

VILHENA E A TRAVESSIA DA BR-364

Pelegrini também abordou os problemas de trânsito enfrentados por Vilhena e defendeu a busca de uma solução para a travessia da BR-364 pela área urbana.

Segundo ele, o crescimento do município exige investimentos em infraestrutura e articulação junto ao Governo Federal. “Uma cidade do tamanho de Vilhena, que cresce igual Vilhena cresce, precisa ter uma representação aqui, precisa ter uma representação na região”, afirmou.

O candidato defendeu que um deputado federal atue diretamente junto aos ministérios para buscar recursos e soluções para problemas estruturais do município e do Cone Sul.

“DEPUTADO É REPRESENTANTE, NÃO DONO DA VERDADE”, ANALISA

Ao falar sobre sua principal bandeira, Pelegrini afirmou que pretende defender uma mudança na forma de atuação dos parlamentares. “Um deputado não é dono da verdade, ele é um representante”, declarou.

Segundo ele, o parlamentar deve manter diálogo permanente com a população, ouvir as demandas e levar essas reivindicações para Brasília. “Não é o que eu penso, mas é o que a nossa sociedade pensa, o que o nosso povo pensa para a gente levar para Brasília”, afirmou.

Pelegrini também defendeu maior participação da população na política e criticou o formato de algumas audiências públicas. Segundo ele, tem ouvido reclamações de moradores de diferentes regiões de que esses encontros muitas vezes serviriam mais para os políticos falarem do que para a população ser efetivamente ouvida.

PARTICIPAÇÃO FEMININA E RENOVAÇÃO POLÍTICA

Outro ponto destacado pelo candidato foi a necessidade de ampliar a participação das mulheres na política.

Pelegrini citou a presença feminina nas universidades e defendeu que essa participação também seja ampliada nos espaços de decisão política. “Mulheres precisam participar da política”, afirmou.

Casado e pai de dois filhos, o candidato disse que decidiu disputar a eleição justamente por acreditar que pessoas que não possuem trajetória política tradicional também devem colocar seus nomes à disposição.

Filiado ao MDB, Pelegrini ressaltou que o partido não possui atualmente deputado federal por Rondônia e afirmou que pretende construir sua própria trajetória eleitoral, sem depender de uma eventual estrutura de parlamentar já estabelecido. “Eu quero defender o povo de Rondônia. É por isso que coloquei meu nome no sistema do partido”, declarou.

A candidatura de Ronilson Pelegrini foi confirmada em convenção partidária, e ele passa a integrar a disputa por uma das vagas de Rondônia na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.