Com nova modalidade, Sicoob Saúde 2026 abre inscrições para corrida pelo Dia Mundial do Coração

O Sicoob Saúde 2026 está com inscrições abertas e traz uma novidade: o evento trocou a modalidade de passeio ciclístico por corrida. O objetivo da ação pelo Dia Mundial do Coração, no entanto, permanece o mesmo, incentivar a prática de atividades físicas e os cuidados preventivos contra as doenças cardiovasculares, principal causa de morte no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e o Ministério da Saúde, elas são responsáveis por cerca de 30% dos óbitos registrados no país, o equivalente a aproximadamente 300 mil mortes por ano.

A edição também marca um feito inédito, será a primeira corrida realizada simultaneamente em 28 cidades no Brasil, reunindo participantes em todos os municípios onde a Sicoob Credisul está presente. A corrida acontece no dia 27 de setembro, às 6h30, com exceção de Comodoro (MT), Cáceres (MT), Cruzeiro do Sul (AC), Rio Branco (AC), Rio Pardo (RO), Tangará da Serra (MT), Tapurah (MT) e Lucas do Rio Verde (MT) em que o evento será realizado no dia 20 de setembro e Porto Velho (RO) marcado para 11 de outubro.

Pessoas a partir de 14 anos podem participar. As inscrições são gratuitas e feitas pelo site sicoobsaude.com. Quem estiver no evento também concorrerá ao sorteio de brindes, e os primeiros que chegarem ao local de concentração receberão uma camiseta personalizada. Ao final da ação, o atleta receberá medalha de participação.

O Sicoob Saúde é realizado desde 2015 e já reuniu mais de 63 mil participantes nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Acre e Amazonas. Somente em 2025, o evento contou com 18,7 mil ciclistas, o maior público registrado em sua história.

Além da corrida, a programação contará com ações de conscientização sobre a prevenção das doenças cardiovasculares, aferição de pressão arterial e teste de glicemia.

A inscrição também terá um caráter solidário. Os participantes são convidados a doar 1 kg de alimento não perecível no dia do evento ou valores em dinheiro pelo QR Code disponível no site. Todas as doações arrecadadas serão destinadas a entidades sociais dos municípios participantes.

Participe, acesse o site sicoobsaude.com, confira a data, o trajeto, o horário da corrida em sua cidade e faça sua inscrição.