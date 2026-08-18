VÍDEO: após crise que movimentou Cacoal, Tony declara apoio a Fúria na corrida pelo Governo: “o melhor para Rondônia”

Após uma série de declarações que evidenciaram um período de distanciamento político, o prefeito Tony Pablo e o ex-prefeito Adailton Fúria reapareceram juntos e, agora, selaram uma reaproximação com foco nas eleições de 2026.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Tony Pablo declarou apoio político à candidatura de Adailton Fúria ao Governo de Rondônia.

Na gravação, o prefeito afirmou que o ex-gestor é “o melhor para Cacoal e para Rondônia”.

O reencontro político ocorre após um período marcado por declarações públicas e divergências entre os dois. Tony, que foi vice-prefeito na gestão de Fúria, assumiu o comando da Prefeitura de Cacoal e, nos primeiros dias à frente da administração, tornou públicas algumas dificuldades administrativas e financeiras que, segundo ele, foram encontradas no município.

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A relação entre os dois passou por um período de forte tensão depois que Tony Pablo, já como prefeito, expôs publicamente problemas que teria identificado na administração municipal. As declarações repercutiram politicamente e levantaram questionamentos sobre a condução da gestão anterior (leia mais AQUI).

Agora, em um movimento que sinaliza uma nova fase na relação política, Tony e Fúria voltaram a aparecer juntos e anunciaram um adesivaço como um dos primeiros atos da campanha na chamada “Capital do Café”.

>>> Assista ao vídeo abaixo: