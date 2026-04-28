CACOAL: prefeito decreta contenção de gastos e anuncia cortes em shows e despesas públicas; Fúria se manifesta

A Prefeitura de Cacoal oficializou nesta segunda-feira (27) um pacote de medidas de austeridade financeira por meio do Decreto nº 11.175/PMC/2026, assinado pelo prefeito Tony Pablo de Castro Chaves.

O documento estabelece regras para redução de despesas, revisão administrativa e restrições a gastos considerados não essenciais, como shows e eventos de grande porte.

Segundo a administração municipal, a decisão foi tomada após levantamento técnico que apontou desequilíbrio nas contas públicas, crescimento das despesas e dificuldades no fluxo de caixa do município.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Tony Pablo afirmou que o momento exige responsabilidade e medidas imediatas para reorganizar a situação financeira de Cacoal. “Assim que assumimos, pedi aos técnicos que levantassem a real situação orçamentária e financeira do município. Chegou o momento de apertar os cintos”, declarou.

O prefeito explicou que o decreto foi elaborado com base em dados da Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento, Controladoria e Procuradoria-Geral do Município.

DÍVIDAS E DÉFICIT PREOCUPAM GESTÃO

De acordo com Tony Pablo, somente entre janeiro e março deste ano a prefeitura precisou desembolsar quase R$ 1,7 milhão para quitar dívidas reconhecidas da gestão anterior.

Além disso, foram pagos aproximadamente R$ 3 milhões em verbas rescisórias, sem previsão orçamentária inicial.

Outro ponto citado foi o déficit financeiro da saúde municipal, que chegou a R$ 2,826 milhões, além de um saldo negativo superior a R$ 7 milhões no caixa geral, conforme balancete do primeiro trimestre.

O plano de contenção inclui ainda redução de gastos com: diárias; passagens; horas extras; despesas administrativas; ações sem retorno direto à população.

As secretarias também deverão revisar estruturas internas e apresentar medidas de racionalização.

Tony Pablo destacou que os recursos economizados serão destinados principalmente à saúde pública, educação e continuidade de obras importantes.

FÚRIA COMENTA DECRETO E DEFENDE GESTÃO ANTERIOR

Também pelas redes sociais, o ex-prefeito Adailton Fúria comentou o anúncio feito por Tony Pablo e afirmou ter conversado com o atual gestor sobre a suspensão de programações e eventos no município.

Segundo Fúria, uma das preocupações envolve a tramitação de emendas parlamentares destinadas a Cacoal, especialmente por se tratar de ano eleitoral. Ele citou recursos de deputados estaduais e do Governo de Rondônia que, segundo ele, ajudaram a viabilizar eventos realizados nos últimos anos.