Da capital ao interior, trabalho de Marcos Rogério chega aos 52 municípios de Rondônia

Antes de pedir a confiança dos rondonienses para governar o Estado, Marcos Rogério (PL), candidato ao Governo pela coligação Juntos por Rondônia, chega à disputa com resultados para apresentar. Como senador, destinou mais de R$ 1,5 bilhão em emendas, com recursos para os 52 municípios de Rondônia.

O dinheiro ajudou a viabilizar melhorias na saúde, asfalto, pontes, escolas e creches, ambulâncias, CAPS, máquinas, caminhões, equipamentos para o campo, espaços esportivos e outras ações que chegaram diretamente à população.

O trabalho alcançou todas as regiões. Ji-Paraná recebeu R$ 253,3 milhões; Porto Velho, R$ 112 milhões; Vilhena, R$ 75 milhões; Ouro Preto do Oeste, R$ 72,8 milhões; Cacoal, R$ 69,4 milhões; e Ariquemes, R$ 59,9 milhões. Municípios menores também foram contemplados. Outros R$ 71,7 milhões foram destinados ao Governo de Rondônia.

Para Marcos Rogério, os números mostram que o Estado tem força para avançar, desde que seu potencial seja transformado em resultado.

“Rondônia não é um estado pobre. Rondônia é um estado rico! Nós temos terra boa, temos gente boa, temos trabalho, temos fé e temos vontade. Temos tudo na mão”, afirma.

Natural de Ji-Paraná e criado na zona rural, Marcos Rogério construiu sua trajetória em Rondônia. Trabalhou na comunicação, foi vereador, deputado federal por dois mandatos e chegou ao Senado em 2019. Agora, quer usar a experiência acumulada para fazer mais como governador.

“Chegou a hora de parar de só falar e começar a viver esse potencial”, diz. Na prática, ele traduz esse objetivo em questões que fazem parte do cotidiano: “Um governo bom é o que faz a produção escoar pela vicinal, e não apodrecer no barro. É o que atende a saúde sem obrigar ninguém a se humilhar em uma fila”.

A candidatura ao Governo parte justamente dessa experiência: conhecer os municípios, saber onde estão os problemas e ter capacidade para buscar os caminhos para resolvê-los.

“Eu não estou pedindo que vocês acreditem em milagre. Estou pedindo que a gente trabalhe junto, com seriedade e com verdade, para colocar este estado onde ele sempre pôde estar”, afirma Marcos Rogério.

