Ederson Deiró intensifica trabalho no interior de Rondônia e amplia diálogo com municípios

Candidato a deputado federal pelo Republicanos percorre municípios, conversa com
lideranças e reforça defesa de uma representação mais próxima das necessidades da
população
Ederson Deiró intensificou nas últimas semanas a agenda de visitas e reuniões pelo
interior de Rondônia. O movimento faz parte da construção de sua candidatura a
deputado federal e tem como objetivo ampliar o diálogo com lideranças, representantes
de diferentes setores e moradores dos municípios.
Com trajetória profissional ligada ao serviço público e experiência política anterior,
Ederson afirma que conhecer de perto a realidade de cada região é fundamental para
compreender quais são as principais demandas de Rondônia. Para ele, cada município
possui características próprias e precisa ser ouvido na construção das prioridades para
o Estado.
A agenda tem incluído conversas com lideranças políticas, produtores, trabalhadores,
empresários, profissionais liberais e representantes de diferentes segmentos. A
proposta é estabelecer uma relação direta com quem vive os problemas cotidianos e
conhece as potencialidades de cada região.
Segundo Ederson, muitos dos desafios enfrentados pelos municípios dependem de
articulação com o Governo Federal e de uma atuação efetiva em Brasília. Entre as
principais demandas estão infraestrutura, saúde, educação, estradas, apoio à produção
e geração de oportunidades.
O candidato também defende que a atuação parlamentar não deve se limitar ao período
eleitoral. Na avaliação dele, um deputado federal precisa manter presença constante
nos municípios e acompanhar a execução dos investimentos e projetos conquistados
para a população.
“Quero construir essa caminhada ouvindo as pessoas. Quem pretende representar
Rondônia em Brasília precisa primeiro conhecer, de perto, aquilo que os municípios
vivem e precisam”, afirma Ederson Deiró.