Ederson Deiró intensifica trabalho no interior de Rondônia e amplia diálogo com municípios

Candidato a deputado federal pelo Republicanos percorre municípios, conversa com

lideranças e reforça defesa de uma representação mais próxima das necessidades da

população

Ederson Deiró intensificou nas últimas semanas a agenda de visitas e reuniões pelo

interior de Rondônia. O movimento faz parte da construção de sua candidatura a

deputado federal e tem como objetivo ampliar o diálogo com lideranças, representantes

de diferentes setores e moradores dos municípios.

Com trajetória profissional ligada ao serviço público e experiência política anterior,

Ederson afirma que conhecer de perto a realidade de cada região é fundamental para

compreender quais são as principais demandas de Rondônia. Para ele, cada município

possui características próprias e precisa ser ouvido na construção das prioridades para

o Estado.

A agenda tem incluído conversas com lideranças políticas, produtores, trabalhadores,

empresários, profissionais liberais e representantes de diferentes segmentos. A

proposta é estabelecer uma relação direta com quem vive os problemas cotidianos e

conhece as potencialidades de cada região.

Segundo Ederson, muitos dos desafios enfrentados pelos municípios dependem de

articulação com o Governo Federal e de uma atuação efetiva em Brasília. Entre as

principais demandas estão infraestrutura, saúde, educação, estradas, apoio à produção

e geração de oportunidades.

O candidato também defende que a atuação parlamentar não deve se limitar ao período

eleitoral. Na avaliação dele, um deputado federal precisa manter presença constante

nos municípios e acompanhar a execução dos investimentos e projetos conquistados

para a população.

“Quero construir essa caminhada ouvindo as pessoas. Quem pretende representar

Rondônia em Brasília precisa primeiro conhecer, de perto, aquilo que os municípios

vivem e precisam”, afirma Ederson Deiró.