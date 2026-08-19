PRF apreende quase 40 kg de skunk durante fiscalização em Pimenta Bueno

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia apreendeu, na tarde desta quarta-feira, 19, 39,5 kg de substância análoga à skunk.

A ocorrência foi registrada no km 208 da BR-364, no município de Pimenta Bueno/RO.

A apreensão ocorreu após a abordagem de um veículo de passeio ocupado apenas pelo condutor.

Durante as averiguações de praxe e checagem dos equipamentos obrigatórios no compartimento de bagagens, os policiais localizaram uma caixa de papelão e uma mochila contendo, ao todo, 35 tabletes do entorpecente.

Diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao indivíduo pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

O infrator e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Pimenta Bueno/RO para as providências cabíveis.