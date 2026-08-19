Silvia Cristina: força e coragem para fazer mais no Senado

Durante agenda no interior de Rondônia, nesta terça-feira (18), a candidata ao Senado, Sílvia Cristina, destacou que tem força e coragem para fazer mais e promover mais entregas e resultados para a população, através de seu mandato.

“Tenho força e coragem para ser a senadora do povo de Rondônia. Para fazer mais, fazer direito e entregar o melhor sempre, pois a população espera resultados e não aceita mais promessas vazias”, afirmou Sílvia.

Ela percorreu os municípios de Jaru, onde foi recebida pelo prefeito Jeverson Lima e demais lideranças. Também esteve em Governador Jorge Teixeira, com o prefeito Gilson Tomaz e apoiadores, com a presença também do candidato a deputado estadual, Luis do Hospital. Ela encerrou seu trabalho no distrito de Santana, em São Miguel do Guaporé, ao lado do candidato a deputado estadual, Ismael Crispin.