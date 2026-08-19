Vilhena recebe “Dia C” com programação gratuita de saúde, cidadania e diversão à comunidade

No sábado, dia 29 de agosto, a cooperação ganha forma em atendimento, orientação e serviço à comunidade.

É essa a proposta do Dia de Cooperar – Dia C que será realizado em Vilhena (RO), das 15h às 18h, na Escola e Faculdade Favoo. A programação é gratuita e aberta à comunidade, e reunirá ações de saúde e bem-estar, educação financeira, orientação jurídica e cidadã, corte de cabelo, além de atividades educativas e recreativas para as crianças.

A mobilização faz parte da Semana do Cooperativismo, realizada de 24 a 30 de agosto, que nesta edição traz como mensagem “Quando a escolha é cooperar, o mundo gira melhor”. Em Vilhena, contará com a participação da Sicoob Credisul, CTR, SEST SENAT, Escola e Faculdade Favoo, Fhemeron, Hubee, Apis Coop, CoopBee e Unimed. A iniciativa tem apoio do Sistema OCB Sescoop/RO.

Ao longo da tarde, a comunidade terá acesso a diferentes serviços e orientações gratuitas. Entre as atividades previstas estão aferição de pressão arterial e glicemia e orientações nas áreas de nutrição, fisioterapia e saúde bucal. A programação também inclui orientações jurídicas e cidadãs, corte de cabelo, jogos interativos com realidade virtual e muito mais.

A educação financeira também integra a programação, com atividades desenvolvidas pela Sicoob Credisul para diferentes públicos. Uma delas é a Clínica Financeira, que oferecerá orientações sobre organização das finanças, planejamento e tomada de decisões financeiras mais conscientes. Para as crianças, o aprendizado acontece de forma lúdica. Contação de histórias, mercadinho educativo, tabuleiro de educação financeira e gincanas fazem parte das ações infantis. Também haverá pipoca e algodão-doce grátis.

Serviço

Dia C – Vilhena

Data: 29 de agosto de 2026

Horário: a partir das 15h

Local: Faculdade Favoo – Av. Liliana Gonzaga, nº 1265, no bairro Bela Vista

Entrada: gratuita e aberta à comunidade