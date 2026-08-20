PM localiza motocicleta furtada abandonada em área de mata na zona rural de Vilhena

Uma motocicleta com registro de furto foi localizada e recuperada na Linha 04, na Gleba Corumbiara, zona rural de Vilhena (leia mais AQUI).

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar recebeu informações sobre um veículo abandonado no meio da vegetação no setor chacareiro, com suspeita de ser produto de crime.

Uma guarnição deslocou-se ao endereço indicado e encontrou a motocicleta, do modelo Honda CG 160 Titan, de cor vermelha sem a chave na ignição.

Ao consultar os dados do veículo no sistema de informações, os policiais confirmaram que se tratava da motocicleta furtada no último dia 17 de agosto, em frente a um estabelecimento na região central do município.

Diante da constatação, o veículo foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena para a realização dos procedimentos legais e posterior devolução.

A proprietária foi informada sobre a localização do seu bem.