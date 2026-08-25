Confúcio rebate críticas sobre pedágio da BR-364 e reservas em entrevista à Rádio RO

Sem fugir dos temas mais controversos, o senador Confúcio Moura falou nesta segunda-feira (24), durante entrevista ao programa A Voz do Povo, da Rádio Rondônia, sobre o pedágio da BR-364, as reservas ambientais e os resultados da relação institucional mantida com o Governo Federal em favor do estado.

Ao tratar da concessão da BR-364, Confúcio afirmou que apoiou a iniciativa diante da necessidade de modernização e duplicação da principal rodovia de Rondônia. Segundo o senador, a estrada já não atende à demanda de um estado que cresceu e ampliou significativamente sua produção e a circulação de veículos desde a implantação da rodovia. Além de acompanhar o desenvolvimento econômico, destacou a necessidade de tornar a BR-364 mais segura, reduzindo acidentes e a perda de vidas ao longo do trecho.

Confúcio ressaltou que o Governo Federal não dispunha dos recursos necessários para executar a duplicação dos 686 quilômetros e, por isso, considerou a concessão uma alternativa para viabilizar os investimentos. Fez questão, porém, de diferenciar o apoio à concessão da definição das tarifas de pedágio, atribuição que, segundo explicou, cabe à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), dentro do processo regulatório e contratual.

O senador reconheceu que o valor do pedágio está elevado e defendeu ajustes. “O preço está alto. Isso dá para ser revisto, dá para ser negociado. E vai ser negociado”, afirmou. Confúcio acrescentou que, por se tratar de uma concessão de longo prazo, existem alternativas contratuais que podem ser discutidas para buscar a redução das tarifas.

Reservas

Sobre as reservas ambientais, Confúcio contestou a responsabilização atribuída a ele e afirmou que, durante sua gestão como governador, as medidas adotadas seguiram a legislação de zoneamento existente em Rondônia. Segundo o senador, problemas posteriores envolvendo ocupações irregulares e desmatamento estão relacionados à falta de fiscalização das áreas. “Eu respeitei a lei do zoneamento”, declarou.

Investimentos e integração

Confúcio Moura falou durante entrevista ao programa A Voz do Povo, da Rádio Rondônia, sobre o pedágio da BR-364 e as reservas ambientais.

Na entrevista, Confúcio também apontou resultados que atribui ao diálogo mantido com o Governo Federal. Citou recursos destinados à saúde, a construção da Ponte Binacional entre Guajará-Mirim e a Bolívia e a retomada da BR-319.

Para o senador, esses investimentos, associados à BR-364 e à hidrovia do Madeira, integram uma nova perspectiva logística para Rondônia e para a região Norte, com potencial para ampliar a conexão com outros países sul-americanos e criar novas rotas de escoamento da produção brasileira em direção ao Pacífico.