Denúncia de consumo de drogas e bebida por menores mobiliza PM no bairro Bela Vista em Vilhena

Uma denúncia sobre uso coletivo de entorpecentes e corrupção de menores levou a Polícia Militar a deter dois homens e apreender dois adolescentes na Rua 1818, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe policial foi ao endereço verificado e encontrou o grupo reunido na calçada.

Durante a busca pessoal e varredura no local, os militares encontraram latas de cerveja parcialmente consumidas e dois invólucros contendo pó branco com características semelhantes à cocaína guardados sob um banco de madeira.

Ao serem questionados, os menores confirmaram que consumiram bebidas alcoólicas e drogas junto com os adultos presentes.

Eles relataram ainda que a prática já havia ocorrido outras vezes. Interrogados, os maiores de idade admitiram ciência da presença dos adolescentes na reunião e do consumo das substâncias, alegando não ver problema na situação.

Como os menores apresentavam sinais claros de embriaguez, a guarnição os conduziu até o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a realização do teste do bafômetro.

Os exames confirmaram a presença de álcool no organismo de ambos, registrando índices de 0,24 mg/L e 0,47 mg/L de ar expelido.

Diante dos fatos, os dois homens receberam voz de prisão por corrupção de menores e fornecimento de substâncias ilícitas, enquanto os adolescentes foram apreendidos.

Como os responsáveis legais dos jovens não foram localizados de imediato, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

Todos os envolvidos e os materiais recolhidos foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a tomada das medidas cabíveis pela Polícia Civil.