Adolescente é flagrado montado em cavalo furtado de terreno alugado em Cerejeiras

Um menor de idade foi apreendido na tarde de quarta-feira, 26 de agosto, após ser flagrado utilizando um cavalo furtado no município de Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o proprietário do animal costuma deixá-lo em um terreno alugado situado ao final da Rua Jordânia.

Ao ir até o local no período da tarde para buscar o cavalo e levá-lo para um passeio com o filho, a vítima percebeu que o equino havia sido retirado da propriedade sem sua autorização.

Durante buscas pela região, o dono avistou o adolescente montado no cavalo, já devidamente selado e arriado, em frente a um imóvel na Rua Bahia. Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada imediatamente.

Ao ser abordado pelos policiais, o jovem afirmou que estava com o animal a mando de outro indivíduo e indicou o endereço do suspeito, localizado na Rua Colômbia. A equipe deslocou-se até o ponto informado, mas o homem não foi encontrado.

Diante dos fatos e da impossibilidade de transporte do animal até a delegacia, o cavalo foi devolvido diretamente ao proprietário.

O adolescente foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para a tomada das medidas cabíveis, sendo acompanhado por sua mãe e por representantes do Conselho Tutelar.

O caso segue sob investigação para apurar a participação do segundo envolvido na retirada do animal.