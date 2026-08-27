Apenado é denunciado por invadir casa, agredir e ameaçar ex-esposa em Vilhena

Uma mulher foi vítima de agressões físicas e séria ameaça praticadas por seu ex-marido na última terça-feira, 25 de agosto, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima relatou que está separada do suspeito há cerca de um ano e que vinha sendo ameaçada frequentemente.

Na segunda-feira, 24, ele já havia ido à sua residência e a agredido com socos e empurrões.

No dia seguinte, terça-feira, o ex-companheiro que cumpre pena com uso de tornozeleira eletrônica retornou ao local e passou a chutar violentamente o portão até conseguir invadir o quintal.

Em seguida, ele danificou a porta da casa, entrou no imóvel e agrediu a mulher com tapas, empurrões e estrangulamento, deixando marcas e lesões visíveis no pescoço, face e boca da vítima.

Durante o ataque, o homem ainda proferiu ameaças de morte contra a ex-esposa e contra a mãe dela, afirmando inclusive que mandaria terceiros destruírem o estabelecimento comercial da ex-sogra. Após as agressões, o homem fugiu tomando rumo ignorado.

Com medo, a mulher buscou abrigo e proteção na casa da mãe e acionou a Polícia Militar. A vítima informou aos policiais que o agressor faz uso de tornozeleira eletrônica e reforçou que ambas desejam solicitar medidas protetivas de urgência para resguardar suas vidas.

A equipe policial prestou orientações às vítimas e registrou a ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde o caso segue para apuração e providências da Polícia Civil.