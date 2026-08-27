Aumento no consumo de drogas entre adolescentes e furtos frequentes mobilizam a Polícia Militar em Vilhena

Um cenário preocupante vem mobilizando a Polícia Militar em Vilhena: o crescimento expressivo no número de apreensões de entorpecentes com usuários de drogas em vias públicas.

De acordo com o levantamento das ocorrências, o perfil dos envolvidos chama a atenção pelo envolvimento cada vez maior de adolescentes, inclusive jovens do gênero feminino, flagrados consumindo ou portando substâncias ilícitas.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a dependência química tem desencadeado um efeito dominó na criminalidade local. Para sustentar o vício, usuários têm praticado pequenos furtos de forma recorrente em residências e comércios.

Em resposta, a Polícia Militar intensificou as operações de patrulhamento ostensivo para combater tanto o tráfico quanto a criminalidade derivada, resultando em um aumento considerável na lavratura de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e na apreensão de drogas com traficantes.

Apenas em um período de 24 horas, diversas ações policiais resultaram em flagrantes por diferentes pontos do município:

Bairro Cristo Rei (Rua 1515): Flagrante de adultos e adolescentes em posse de crack, maconha e cocaína.

Parque Industrial Novo Tempo (Rua Amapá): Abordagem a um grupo de adultos e adolescentes, incluindo meninas, portando pedras de crack.

Jardim Vilhena (Rua Jamari): Grupo composto por adultos e menores de idade (meninos e meninas) flagrado consumindo entorpecentes em plena luz do dia.

Bairro Alto Alegre (Avenida Paraná e Rua 822): Na Avenida Paraná, vários adolescentes, entre eles meninas, foram detidos durante o dia portando maconha e crack. Na Rua 822, outros usuários também foram abordados com drogas.

Bairro Assossete (Rua 8510): Apreensão de menores de idade portando porções de crack e maconha.

Avenida Rio Grande do Norte: Usuários foram detidos em plena luz do dia por posse de substâncias entorpecentes.

Jardim América (Rua das Rosas): Adolescentes foram abordados e detidos com drogas que alegaram ser para consumo próprio.

Jardim Primavera (Rua Jasmim): Adultos e adolescentes foram flagrados e detidos com porções de entorpecentes sob a mesma justificativa de uso pessoal.

As ações ostensivas da Polícia Militar continuam reforçadas nos bairros com maior incidência para coibir a desordem pública, combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da população.