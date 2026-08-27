Candidata a deputada federal, Cleviane Moreira destaca defesa dos animais e avanços na saúde entre prioridades para o Cone Sul

A candidata a deputada federal Cleviane Moreira, do Partido Novo, esteve na redação do Extra de Rondônia, em Vilhena, nesta quinta-feira (27), onde concedeu entrevista e apresentou as principais bandeiras que pretende defender caso conquiste uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Natural de Cerejeiras e atualmente moradora de Colorado do Oeste, Cleviane afirmou que sua decisão de entrar na disputa eleitoral nasceu da experiência acumulada ao longo dos anos em diferentes causas, especialmente na defesa dos animais.

Segundo ela, a dificuldade para conseguir apoio junto ao poder público e a falta de respostas para demandas apresentadas ao longo de sua atuação contribuíram para sua decisão de disputar um mandato. “Cansei de tanto lutar, pedir ajuda várias vezes e não ser ouvida. Muitas vezes você pede apoio e escuta que estão juntos, mas nada é feito. Isso foi me dando indignação e eu decidi agir, lutar de outra forma e buscar a ajuda do povo”, declarou.

CAUSA ANIMAL COMO UMA DAS PRINCIPAIS BANDEIRAS

Conhecida nas redes sociais também pela história de Bicudo, animal que passou a fazer parte de sua rotina e ajudou a ampliar sua visibilidade na internet, Cleviane relatou que a repercussão nas redes sociais acabou fortalecendo sua atuação na causa animal.

Ela afirmou que, além da história envolvendo Bicudo, passou a receber denúncias e acompanhar casos de abandono e maus-tratos, o que ampliou sua participação na defesa dos animais. “Hoje eu luto não só pelo Bicudo, mas por vários animais. Busco defender a causa animal e combater os maus-tratos”, afirmou.

Durante a entrevista, a candidata também comentou uma nova situação envolvendo o animal e o Ibama. Segundo Cleviane, o órgão voltou a questionar a permanência de Bicudo sob seus cuidados.

Ela sustenta que o animal permanece livre e que continuará defendendo sua permanência nas condições atuais. “Ele não está preso. Continua voando e tendo liberdade. Eu vou lutar pela vida dele, assim como luto por outros animais”, declarou.

SAÚDE E ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Além da causa animal, Cleviane destacou a defesa das pessoas com deficiência e das chamadas mães atípicas como outra prioridade de sua candidatura.

Ela relatou experiências pessoais relacionadas à dificuldade para conseguir diagnósticos, tratamentos e atendimento especializado. Segundo a candidata, a situação enfrentada por famílias do Cone Sul evidencia a necessidade de ampliar e melhorar os serviços de saúde especializados na região.

Cleviane afirmou que muitos pacientes precisam se deslocar para outras cidades e até para outros estados em busca de atendimento. “Eu aprendi a lutar na prática. Sei das dificuldades enfrentadas por famílias que precisam de acompanhamento especializado, de laudos, medicamentos e profissionais. Muitas vezes, as pessoas precisam sair da região para conseguir esse atendimento”, afirmou.

A candidata também citou sua experiência como agricultora e moradora da zona rural, dizendo conhecer as dificuldades enfrentadas por quem vive e trabalha no campo.

BR-435 ENTRA NA PAUTA

Moradora de Colorado do Oeste, Cleviane também falou sobre a situação da BR-435, rodovia que liga municípios do Cone Sul e que, segundo ela, enfrenta problemas recorrentes de conservação.

Questionada sobre projetos para a estrada, a candidata evitou fazer promessas específicas antes de uma eventual eleição, afirmando que prefere conhecer as condições disponíveis para a atuação parlamentar antes de assumir compromissos detalhados.

Ainda assim, criticou a falta de soluções duradouras para os problemas enfrentados pelos usuários da rodovia. “Parece que sempre estão remendando e nunca conseguem fazer algo que permaneça e seja realmente bom. A população também precisa saber por que determinadas coisas não estão sendo feitas”, comentou.

TRANSPARÊNCIA COMO COMPROMISSO

Um dos principais pontos defendidos por Cleviane durante a entrevista foi a transparência na atuação política.

Ela afirmou que pretende prestar contas sobre suas ações e também explicar à população quando não for possível avançar em determinadas demandas. “Se eu conseguir, vou mostrar o que foi feito. Se eu não conseguir, também vou dizer por que não consegui. Quero trabalhar com clareza, porque a população precisa saber o que está acontecendo”, declarou.

Ao final da entrevista, a candidata afirmou que pretende levar para a disputa eleitoral sua experiência de vida, sua atuação na causa animal e a convivência com os problemas enfrentados por famílias que dependem dos serviços públicos de saúde. “Sou nascida em Rondônia, sou do Cone Sul e quero transformar aquilo que vivi e tudo aquilo pelo que lutei em uma luta maior pelo povo. Quero trabalhar com verdade, transparência e fazer o possível para contribuir com Rondônia”, concluiu.