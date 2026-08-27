Falsos servidores do Tribunal de Justiça aplicam golpe por videochamada e causam prejuízo de R$ 5,2 mil a moradoras de Pimenteiras

Duas moradoras de Pimenteiras do Oeste perderam R$ 5,2 mil na quarta-feira, 26 de agosto, após serem vítimas de uma fraude eletrônica praticada por criminosos que se passaram por servidores do Tribunal de Justiça de Rondônia e por um suposto juiz.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima compareceu ao quartel da Polícia Militar relatando que atua como curadora de sua mãe em um processo judicial real de regularização de documentos.

O estelionatário entrou em contacto por telefone, forneceu dados pessoais corretos das duas moradoras e informou que uma audiência virtual seria iniciada em seguida.

Durante a videochamada, os golpistas solicitaram que a vítima compartilhasse a tela do próprio celular para acompanhar a suposta sessão.

Sob o pretexto de que a mãe teria direito a uma indenização pelo tempo de tramitação do processo, o falso magistrado orientou a realização de procedimentos bancários para garantir o recebimento dos valores.

Confiando na legitimidade da ligação por causa dos dados apresentados, a mulher realizou duas transferências via PIX a partir da conta de sua mãe, somando R$ 2 mil. Em seguida, os golpistas exigiram o acesso à conta bancária da própria filha.

Enquanto a tela do aparelho continuava sendo compartilhada, a vítima notou movimentações estranhas e questionou a equipe.

Os farsantes tentaram despistá-la alegando ser um procedimento normal do sistema, mas logo em seguida desligaram a chamada.

Ao checar o extrato da sua conta pessoal, a moradora constatou que haviam sido retirados mais R$ 3,2 mil sem o seu consentimento.

Após perceber a fraude e o prejuízo total de R$ 5,2 mil, a vítima procurou a agência bancária para solicitar o bloqueio emergencial dos valores e compareceu à Polícia Militar para o registro do fato, que segue para apuração da Polícia Civil.