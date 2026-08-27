Fiscalização do CREF flagra suspeita de exercício ilegal da profissão em academia de Cerejeiras

A Polícia Militar foi acionada na última terça-feira, 25 de agosto, para registrar uma ocorrência de suspeita de exercício ilegal da profissão em uma academia localizada na Rua Sergipe, no município de Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a fiscalização do Conselho Regional de Educação Física de Rondônia (CREF-RO) compareceu ao estabelecimento após receber denúncias de que um homem estaria atuando no local como personal trainer sem a devida habilitação.

Os agentes do conselho relataram que possuíam vídeos demonstrando a prestação de serviços de orientação física pelo suspeito no espaço. Além disso, os fiscais apresentaram a imagem de uma cédula de identificação profissional com indícios de divergências nos dados cadastrais, como nome e data de nascimento.

Em sua defesa, o homem negou as acusações aos policiais. Ele declarou que é formado na área, mas admitiu não possuir o registro profissional que o autoriza a exercer as atividades.

O homem afirmou ser apenas aluno matriculado no estabelecimento e garantiu que, no momento da abordagem, estava realizando apenas o seu treino pessoal, desconhecendo a origem do documento apresentado pelos fiscais.

O responsável pelo estabelecimento comercial também prestou esclarecimentos, afirmando aos militares que o frequentador estava cadastrado no local exclusivamente como aluno.

Diante dos relatos conflitantes e dos documentos apresentados pelos fiscais do CREF, a equipe policial lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para que os fatos e a autenticidade do documento sejam devidamente apurados pela Polícia Civil e pela Justiça.