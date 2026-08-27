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quinta-feira, 27 de agosto de 2026.

Homem é preso após ocultar uísque e vodca em mochila, furtar supermercado e agredir gerente em Vilhena

Suspeito tentou pagar apenas itens de menor valor e reagiu com agressões ao ser contido no estacionamento; câmeras de segurança registraram a ação
As imagens das câmeras de segurança foram separadas para auxiliar no inquérito

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar após furtar garrafas de bebidas alcoólicas de alto valor e agredir o gerente de um supermercado localizado no cruzamento da BR-174 com a Avenida Tancredo Neves, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o homem entrou no estabelecimento portando um carrinho de compras e uma mochila.

Devido ao comportamento suspeito, ele passou a ser acompanhado pelo sistema de monitoramento interno. As câmeras registraram o momento em que o indivíduo colocou uma garrafa de uísque e uma de vodca dentro da mochila.

Ao se dirigir ao caixa, o suspeito pagou apenas por itens de menor valor — dois pacotes de biscoito, uma cachaça e uma palha de aço, mantendo os produtos mais caros ocultos na mochila.

Ao passar pela saída e alcançar a área do estacionamento, ele foi abordado por funcionários do estabelecimento.

Durante a tentativa de contenção, o suspeito reagiu com socos e chutes, chegando a morder o braço esquerdo do gerente do local, provocando lesões corporais.

De acordo com a administração do supermercado, o homem já era suspeito de praticar furtos semelhantes em datas anteriores no mesmo local, como uma ocorrência registrada dias antes com prejuízo estimado em mais de R$ 340,00.

As imagens das câmeras de segurança foram separadas para auxiliar no inquérito.

Diante dos fatos, a Polícia Militar efetuou a prisão do suspeito e o conduziu, junto com os produtos recuperados e as testemunhas, à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a adoção das medidas legais cabíveis.

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