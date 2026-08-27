Homem é preso após ocultar uísque e vodca em mochila, furtar supermercado e agredir gerente em Vilhena

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar após furtar garrafas de bebidas alcoólicas de alto valor e agredir o gerente de um supermercado localizado no cruzamento da BR-174 com a Avenida Tancredo Neves, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o homem entrou no estabelecimento portando um carrinho de compras e uma mochila.

Devido ao comportamento suspeito, ele passou a ser acompanhado pelo sistema de monitoramento interno. As câmeras registraram o momento em que o indivíduo colocou uma garrafa de uísque e uma de vodca dentro da mochila.

Ao se dirigir ao caixa, o suspeito pagou apenas por itens de menor valor — dois pacotes de biscoito, uma cachaça e uma palha de aço, mantendo os produtos mais caros ocultos na mochila.

Ao passar pela saída e alcançar a área do estacionamento, ele foi abordado por funcionários do estabelecimento.

Durante a tentativa de contenção, o suspeito reagiu com socos e chutes, chegando a morder o braço esquerdo do gerente do local, provocando lesões corporais.

De acordo com a administração do supermercado, o homem já era suspeito de praticar furtos semelhantes em datas anteriores no mesmo local, como uma ocorrência registrada dias antes com prejuízo estimado em mais de R$ 340,00.

As imagens das câmeras de segurança foram separadas para auxiliar no inquérito.

Diante dos fatos, a Polícia Militar efetuou a prisão do suspeito e o conduziu, junto com os produtos recuperados e as testemunhas, à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a adoção das medidas legais cabíveis.