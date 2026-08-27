Identificadas vítimas de tragédia na BR-364 em Ouro Preto do Oeste

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a morte de cinco pessoas no grave acidente registrado na manhã desta quinta-feira (27), no km 382 da BR-364, em Ouro Preto do Oeste (RO).

As vítimas estavam em uma Fiat Toro pertencente à Secretaria Municipal de Saúde de Governador Jorge Teixeira. O veículo seguia para Cacoal, onde os ocupantes tinham atendimentos médicos programados no Hospital Daniel Comboni (leia mais AQUI).

As vítimas fatais foram identificadas como: Aparecido Tristão da Silva, motorista (foto); Sidneia Cardoso de Souza, servidora do município (foto); Luciene da Silva Schiorlim; 33 anos (foto); Admir Cevada Schiorlim; 59 anos, e Valdete Tomaz de Souza Rocha, 49 anos.

Segundo informações da PRF, a colisão aconteceu por volta das 6h50 e envolveu a caminhonete e uma carreta, que trafegavam em sentidos opostos.

A carreta seguia no sentido Ji-Paraná/Ouro Preto do Oeste, enquanto a Fiat Toro seguia no sentido contrário. Após a colisão frontal, os dois veículos foram parar fora da pista.

Quatro ocupantes da caminhonete morreram ainda no local. Uma quinta vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista da carreta não ficou ferido.

Equipes da PRF, Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, Perícia, Instituto Médico-Legal (IML) e CCO 364 atenderam a ocorrência.