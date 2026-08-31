Bolsonaro autoriza Bruno Scheid a usar seu sobrenome nas eleições de 2026

Jair Messias Bolsonaro autorizou formalmente Bruno Scheid a utilizar o sobrenome “Bolsonaro” em sua campanha ao Senado por Rondônia em 2026.

A autorização consta de um Instrumento Particular de Autorização de Uso de Nome, Sobrenome e Apelido Político, que permite a Bruno utilizar a composição “Bruno Bolsonaro Scheid” em materiais de campanha, redes sociais, entrevistas, eventos e propaganda eleitoral, além do pedido de registro como nome de urna, observadas as decisões da Justiça Eleitoral.

O gesto acrescenta um elemento concreto à proximidade construída entre Bruno e o ex-presidente ao longo dos últimos anos. Bolsonaro não apenas declarou apoio: colocou por escrito a autorização para que Bruno associe seu sobrenome à própria identidade política durante a campanha.

O documento estabelece ainda que o uso deverá preservar a imagem, a honra, a reputação e a identidade pública do ex-presidente, uma responsabilidade diretamente vinculada à autorização concedida.

Ao mesmo tempo, o instrumento esclarece que a autorização não estabelece parentesco entre os dois nem concede a Bruno poderes para representar Jair Bolsonaro.

Para Bruno Scheid, a autorização formaliza uma relação que antecede a disputa de 2026 e oferece um dado objetivo para sustentar a proximidade com o ex-presidente: ele recebeu do próprio Jair Bolsonaro, por escrito, permissão para levar o sobrenome “Bolsonaro” à campanha.

Em uma eleição na qual diferentes candidaturas buscam demonstrar proximidade com lideranças nacionais, Bruno apresenta um documento assinado pelo ex-presidente.

É uma relação política que, neste caso, também ficou registrada no papel.