CORUMBIARA: Câmara abre licitação para reforma e ampliação da sede com valor estimado em R$ 129 mil

A Câmara Municipal de Corumbiara publicou edital para contratação de uma empresa especializada na execução das obras de reforma e ampliação do prédio-sede do Poder Legislativo.

Conforme informações obtidas pelo Extra de Rondônia, licitação prevê investimento estimado em R$ 129.959,47, com recursos próprios da Câmara.

A Concorrência Presencial nº 001/2026, referente ao Processo Administrativo nº 070/2026, será realizada pelo regime de empreitada por preço global, tendo como critério de julgamento o menor preço global.

A sessão pública para recebimento e abertura das propostas está marcada para o dia 14 de outubro de 2026, às 8h, na sede da Câmara Municipal, localizada na Avenida Itália Cautiero Franco, nº 2018, no Centro de Corumbiara.

O projeto contempla uma série de intervenções no Palácio Vereador Manoel Ribeiro, entre elas a ampliação de gabinetes, construção de novas alvenarias, adequações estruturais e abertura de novos vãos.

Também estão previstas melhorias nas instalações sanitárias, sistema de esgoto e ventilação, instalação de forro de gesso acartonado, recuperação de reboco, impermeabilização e pintura das áreas internas e externas, além de revisão das esquadrias e limpeza final.

O prazo previsto para conclusão dos serviços é de 120 dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

O edital e os documentos técnicos da obra, incluindo projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, estão disponíveis no Portal da Transparência da Câmara Municipal.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 3343-2367 ou pelo e-mail poder.legislativo@hotmail.com.