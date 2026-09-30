Sicoob Saúde reúne mais de 10,9 mil inscritos para corridas em 25 cidades

Corrida, caminhada, serviços de saúde e até banho de mangueira movimentaram a manhã do domingo, 27, em 17 cidades de Rondônia, Mato Grosso e Acre, onde, pela primeira vez, uma corrida foi realizada simultaneamente por uma mesma instituição.

A programação do Sicoob Saúde, iniciativa da Sicoob Credisul de incentivo à atividade física e de conscientização pelo Dia Mundial do Coração, reuniu 10.962 inscritos em 25 municípios. A ação é realizada anualmente pela cooperativa desde 2015, completando uma década nesta edição.

Desta vez o público pôde escolher entre a corrida e a caminhada, ambas com percurso de 5 quilômetros. A proposta foi reunir no mesmo evento quem já corre e quem prefere caminhar, cada um em seu ritmo, já que não teve caráter competitivo e pódio.

Para Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, a proposta é permitir que mais pessoas participem do evento. “Queremos que mais pessoas tenham a oportunidade de participar. Cada um pode escolher a modalidade que mais combina com seu momento, mas todos com o mesmo objetivo de cuidar da saúde e se movimentar”.

Ao longo da manhã, a programação foi além do percurso. Em diferentes cidades, o público encontrou aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientações de educação financeira e atividades para crianças. Em algumas localidades, o banho de mangueira também entrou na programação para refrescar os participantes.

A primeira etapa do evento foi realizada no dia 20 de setembro, em Cáceres, Comodoro, Cruzeiro do Sul, Lucas do Rio Verde, Rio Branco, Rio Pardo, Tangará da Serra e Tapurah. Com a programação dos dois domingos, o Sicoob Saúde já passou por 25 cidades.

PRÓXIMAS CIDADES

O calendário continua em outubro. No dia 10, o evento será realizado na capital Cuiabá. No dia 11, será a vez de Porto Velho. Os trajetos e informações seguem disponíveis no site sicoobsaude.com.