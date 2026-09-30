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quarta-feira, 30 de setembro de 2026.

Mariana Carvalho declara apoio a Vera Paixão para deputada federal

Candidata ao Senado esteve em Vilhena, onde caminhou pela cidade ao lado de Vera, conversou com moradores e visitou empresas
Mariana Carvalho e Vera Paixão / Foto: Assessoria

Durante sua passagem por Vilhena, a ex-deputada federal e candidata ao Senado Mariana Carvalho declarou apoio à candidatura de Dra. Vera Paixão a deputada federal.

As duas cumpriram agenda juntas no município, realizando caminhadas pela cidade, conversando com moradores e visitando empresas.

Durante a agenda, Mariana pediu aos eleitores do Cone Sul que apoiem Vera Paixão, destacando a importância de eleger uma representante da própria região para a Câmara dos Deputados.

“Eu peço esse voto para a Vera Paixão. Nós temos a chance de votar em uma mulher que irá representar Vilhena e o Cone Sul”, afirmou Mariana.

Ao longo das caminhadas, as candidatas conversaram com moradores e comerciantes e ouviram demandas da população. A agenda também incluiu visitas a empresas, onde puderam conversar com trabalhadores e empresários sobre a realidade econômica e as necessidades da região.

Vera Paixão também declarou apoio à candidatura de Mariana Carvalho ao Senado. Nas eleições deste ano, Rondônia terá duas vagas em disputa para o Senado Federal.

“Este ano temos duas vagas para o Senado. Vamos apoiar as mulheres, votando na Mariana Carvalho, que já mostrou ser capaz de trabalhar em prol de Rondônia”, afirmou Vera.

A parceria entre as duas candidatas foi reforçada durante a passagem por Vilhena, com Vera disputando uma vaga na Câmara dos Deputados e Mariana concorrendo ao Senado.

 

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