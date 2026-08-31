Ezequiel Neiva e Wiveslando Neiva prestigiam Festa do Leite e destacam força dos produtores de Nova Mamoré

Os candidatos a deputado estadual Wiveslando Neiva (PL) e a deputado federal Ezequiel Neiva (PL) participaram da 8ª edição da Festa do Leite, realizada no distrito de Palmeiras, em Nova Mamoré, no período de 26 a 29 de agosto. O evento reuniu um grande público, entre produtores rurais, famílias, lideranças e moradores da região, que prestigiaram uma programação voltada à valorização da produção leiteira e da agricultura familiar.

Durante a programação, Ezequiel Neiva destacou a importância de estar próximo de quem vive e trabalha no campo. “É uma satisfação participar de uma festa que valoriza a agricultura do nosso estado e reconhecer o trabalho dos produtores. Ao longo da nossa caminhada, temos buscado estar lado a lado com as associações rurais e os produtores, apoiando iniciativas que fortalecem a produção e melhoram as condições de trabalho no campo”, afirmou.

Um dos grandes destaques da festa foi a apresentação de um queijo muçarela de impressionantes 578 quilos, produzido por produtores da região. O tamanho do queijo chamou a atenção do público e simbolizou a força da cadeia produtiva do leite em Nova Mamoré.

Para Wiveslando Neiva, a produção apresentada durante a festa demonstra a capacidade e a dedicação dos agricultores familiares. “A agricultura familiar tem uma importância enorme para Rondônia. Quando vemos um queijo desse tamanho, produzido aqui, percebemos a força dos nossos produtores e tudo aquilo que pode ser construído quando existe trabalho, dedicação e apoio ao homem e à mulher do campo”, destacou.

Wiveslando também ressaltou a importância de fortalecer cada vez mais a agricultura familiar, responsável por gerar renda e movimentar a economia de diversas comunidades do estado. “Precisamos valorizar quem acorda cedo, trabalha na propriedade e coloca alimento na mesa das famílias. Fortalecer a agricultura familiar é investir no desenvolvimento de Rondônia e criar oportunidades para que nossos produtores possam crescer e continuar produzindo”, afirmou.

Ezequiel Neiva também reforçou que o trabalho desenvolvido ao lado das associações rurais faz parte de uma atuação voltada às necessidades de quem vive no interior. “Nosso compromisso é continuar ouvindo os produtores, conhecendo as necessidades de cada comunidade e buscando investimentos que possam fazer a diferença na vida de quem trabalha no campo. É dessa forma, estando presente e trabalhando junto, que conseguimos transformar cada demanda em resultados”, encerrou.