Marcos Rogério quer governo e prefeituras trabalhando juntos na mesma direção

Somar forças para tirar projetos do papel e fazer os investimentos chegarem à população. É assim que o candidato ao Governo de Rondônia Marcos Rogério (PL) e o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (Podemos), definem a parceria construída na capital, que reúne projetos nas áreas de mobilidade, infraestrutura e educação.

A experiência está alinhada ao modelo que Marcos Rogério defende para o Governo do Estado, com uma gestão próxima dos municípios, diálogo com os prefeitos e atuação conjunta para acelerar investimentos e entregas. Entre os resultados em Porto Velho estão o Expresso Porto, obras no bairro Lagoa, uma nova escola no Bairro Novo e o Centro de Convenções.

A parceria também avançou para o cenário eleitoral. Léo Moraes apoia Marcos Rogério na disputa pelo Governo de

Rondônia. A chapa tem o delegado Rodrigo Camargo (Podemos) como candidato a vice-governador e integra a coligação Juntos por Rondônia.

Mesmo com trajetórias e posições próprias, Marcos e Léo defendem que o objetivo comum deve prevalecer. A aproximação ganhou força a partir do diálogo sobre os problemas da capital e da busca conjunta por soluções, unindo a atuação de Marcos Rogério na destinação de recursos e articulações em Brasília ao trabalho da Prefeitura.

“Imagina o que Porto Velho e Rondônia podem ganhar quando a gente trabalhar junto de verdade”, destaca Léo Moraes.

Um dos principais exemplos é o Expresso Porto, que prevê 34,5 quilômetros de intervenções na infraestrutura viária da capital. O cronograma da obra foi antecipado em quatro anos e os trabalhos começaram em maio deste ano.

No bairro Lagoa, mais de R$ 18 milhões foram destinados para obras de infraestrutura em 18 ruas. No Bairro Novo, cerca de R$ 14 milhões estão previstos para uma escola com 20 salas de aula. Outros R$ 22 milhões foram destinados ao Centro de Convenções, estrutura voltada à realização de grandes eventos e ao fortalecimento da economia local.

“É projeto saindo do papel, um ajudando o outro a resolver aquilo que sozinho é mais difícil”, afirma Marcos Rogério.

Para o candidato, a experiência com Porto Velho mostra o caminho que pretende ampliar para Rondônia, com uma relação direta com os 52 municípios, respeitando as necessidades de cada região e aproximando o Estado de onde as pessoas vivem.

“Ninguém mora no ‘estado de Rondônia’. Estado é uma linha no mapa. A pessoa mora numa rua, num bairro, numa cidade que tem nome”, afirmou.