Furia firma compromisso com profissionais da saúde e defende valorização da categoria

O candidato a governador Adailton Furia (PSD), da coligação “Gente que Gosta de Gente”, esteve nesta segunda-feira (31) na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado de Rondônia (Sindsaúde-RO), em Porto Velho. A convite da entidade, Furia se reuniu com servidores e representantes de diferentes categorias da saúde para ouvir as principais reivindicações dos profissionais.

Durante o encontro, a categoria apresentou propostas relacionadas à carreira, remuneração, condições de trabalho e estrutura da saúde pública. Furia ouviu as demandas e assinou o Termo de Compromisso com a Saúde Pública de Rondônia, assumindo os pontos apresentados pelo sindicato caso seja eleito.

Entre os compromissos está a atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde, além da valorização da remuneração e das condições de trabalho.

Furia também se comprometeu com o reajuste do auxílio-alimentação, o chamamento dos aprovados no concurso público de 2026 e a correção das informações da enfermagem junto ao Ministério da Saúde para garantir a aplicação adequada do Piso Nacional da categoria.

Outro ponto defendido é a redução das contratações precárias para funções essenciais da saúde, priorizando profissionais efetivos e concursos públicos. O documento assinado também inclui a conclusão do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho e a reativação do Barco Hospital de Guajará-Mirim.

No plano de governo, Furia propõe uma mudança na forma como o Estado organiza seus profissionais da saúde. A ideia é identificar onde estão os maiores problemas, como falta de especialistas, equipes incompletas e dificuldade de atendimento em determinadas regiões, e planejar a contratação e a formação de profissionais de acordo com essas necessidades.

A proposta também prevê investimentos na qualificação e na permanência dos profissionais nas diferentes regiões de Rondônia, buscando garantir equipes completas e melhorar o atendimento oferecido à população.

Outra proposta é a criação de um programa estadual voltado à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida dos servidores.

A iniciativa terá foco na prevenção de problemas relacionados ao trabalho, na saúde ocupacional e no acolhimento dos profissionais. Entre as ações previstas estão acompanhamento das condições de trabalho, prevenção ao assédio, cuidados com a saúde mental, ergonomia, segurança e incentivo à prática de atividades físicas.

A proposta é que as condições de trabalho sejam acompanhadas de forma permanente, ouvindo também os próprios servidores e suas entidades representativas.

Furia também defende a realização de um levantamento completo sobre o quadro de servidores do Estado. O objetivo é saber onde há falta de profissionais, quais áreas precisam de reposição e quais regiões enfrentam maior dificuldade para manter equipes.

A partir desse diagnóstico, o governo poderá planejar concursos de forma mais organizada, considerando aposentadorias, vacâncias e as necessidades de cada órgão.

O plano também prevê a atualização das carreiras e das estruturas remuneratórias do serviço público, com o objetivo de corrigir distorções e reconhecer a qualificação e a evolução profissional dos servidores.

Para Furia, melhorar a saúde pública passa necessariamente pela valorização dos profissionais que estão diariamente na linha de frente do atendimento.

“Cuidar de quem cuida da população é uma prioridade do nosso governo. Não basta cobrar resultado de quem trabalha na ponta sem garantir condições dignas de trabalho, plano de carreira claro e reconhecimento pelo esforço de cada profissional”, afirmou o candidato.