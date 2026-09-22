Homem fere o próprio braço com faca ao recusar internação voluntária em clínica de reabilitação em Vilhena

Um homem ficou ferido após se cortar com uma faca ao recusar passar por uma internação voluntária para tratamento contra o uso de drogas, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o pai da vítima acionou a Polícia Militar relatando que o filho estava morando em sua residência há cerca de duas semanas.

A permanência do rapaz no local tinha como objetivo viabilizar seu encaminhamento para uma clínica especializada em reabilitação, previamente contratada pela família.

No entanto, ao ser informado no dia de que seria levado para o tratamento, o jovem apresentou forte agressividade e recusou-se a deixar o imóvel.

Em seguida, ele pegou uma faca de cozinha que estava em sua bolsa e passou a se golpear, provocando diversos cortes no próprio braço.

Diante do estado de saúde e dos ferimentos do homem, os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros Militar para prestar assistência médica no local.

A equipe de resgate realizou os primeiros socorros e conduziu o jovem ao pronto-socorro do Hospital Regional para atendimento e avaliação médica das lesões.