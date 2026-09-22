Em visita ao EXTRA, Silvia Cristina condena ataques, fala sobre pedágio na BR-364 e comenta propostas durante agenda em Vilhena

A candidata ao Senado Silvia Cristina visitou a redação do site Extra de Rondônia nesta terça-feira (22), acompanhada do candidato a primeiro suplente, Marcelo Lucas, atividade que faz parte da agenda que cumpre na cidade de Vilhena.

Durante a entrevista, ela falou sobre a campanha, as principais demandas apresentadas pelos eleitores e propostas que pretende defender no Senado.

Segundo Silvia, saúde, infraestrutura, estradas e regularização fundiária estão entre os assuntos mais cobrados durante as visitas aos municípios de Rondônia. Para ela, produtores rurais precisam ter acesso à documentação das propriedades e a melhores condições de infraestrutura para escoar a produção.

Uma das propostas apresentadas pela candidata é trabalhar pela transferência de terras da União para o Estado de Rondônia, com o objetivo de ampliar as ações de regularização fundiária. Silvia destacou ainda que escolheu Marcelo Lucas como primeiro suplente por sua experiência como produtor rural.

Na área da saúde, a candidata afirmou que pretende ampliar os serviços de atendimento oncológico em Vilhena. Segundo ela, a intenção é trabalhar para que o município passe a contar também com quimioterapia e radioterapia, além dos serviços de prevenção já existentes.

Silvia também falou sobre a concessão da BR-364 e as reclamações relacionadas às tarifas de pedágio e às condições da rodovia. Ela afirmou que, caso seja eleita, pretende atuar pela revisão do contrato de concessão e avaliar inclusive a possibilidade de medidas mais rígidas caso as obrigações previstas não estejam sendo cumpridas.

A candidata também destacou ações que afirma ter desenvolvido durante o mandato como deputada federal, principalmente na saúde, assistência social e agricultura. Entre os projetos citados estão iniciativas voltadas à produção de café e cacau, entrega de máquinas e implementos e o projeto “Cordeiro de Rondônia”.

Durante a entrevista, Silvia também comentou os ataques e informações que classificou como fake news durante a campanha. Segundo ela, apesar das dificuldades, pretende continuar apresentando seu trabalho e suas propostas ao eleitorado.

Ao falar sobre a escolha dos suplentes, Silvia destacou Marcelo Lucas e Rodrigo Marinho, segundo suplente, e afirmou que buscou formar uma chapa com pessoas que possam contribuir com a atuação no Senado.

Ao final, a candidata disse que pretende ampliar no Senado o trabalho que desenvolveu como deputada federal e pediu aos eleitores que conheçam sua trajetória e suas propostas antes de tomar a decisão nas urnas.