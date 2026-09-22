Porção de cocaína é encontrada escondida atrás de livros em biblioteca de faculdade em Vilhena

Uma porção de substância aparentando ser cocaína foi encontrada escondida dentro da biblioteca de uma faculdade, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada por funcionários da instituição após a localização do material ilícito nas dependências do prédio.

De acordo com o relato prestado aos policiais, um dos colaboradores realizava o trabalho de manutenção, organização e alinhamento do acervo de livros do espaço quando, ao movimentar os exemplares em uma das prateleiras, encontrou a pequena porção da droga escondida atrás dos volumes.

A direção da instituição informou a polícia que não possui dados sobre a origem do entorpecente ou sobre quem teria colocado o material no local. No momento do atendimento, não foram identificados suspeitos ou proprietários do invólucro.

A equipe policial realizou o recolhimento do material, que foi devidamente apreendido e entregue na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

A substância passará por perícia técnica para confirmação de sua natureza, enquanto as investigações seguem para tentar identificar a autoria do fato.