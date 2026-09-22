Homem é preso após furtar barras de chocolate, agredir e ameaçar funcionários de supermercado em Vilhena

Um homem foi preso em flagrante após furtar barras de chocolate, agredir e ameaçar de morte funcionários de um supermercado em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o suspeito foi flagrado no interior do estabelecimento colocando nove barras de chocolate dentro de suas roupas.

Ao tentar sair do local sem realizar o pagamento, ele foi abordado por trabalhadores do supermercado, que solicitaram a devolução dos produtos.

Inicialmente, o homem negou o furto, mas, durante a conversa, parte das barras de chocolate começou a cair de seu calção.

Ao ser informado de que a Polícia Militar seria acionada, o suspeito tentou fugir e avançou contra um dos funcionários, agredindo-o e causando lesões leves em seus braços e mãos.

Outros colaboradores intervieram e conseguiram imobilizar o homem até a chegada da equipe policial. Durante a abordagem e revista realizada pelos policiais, uma das barras ainda foi localizada escondida nas roupas íntimas do suspeito.

Contido, o homem passou a proferir ameaças de morte contra os três funcionários, afirmando que retornaria ao local.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com a mercadoria recuperada, onde permaneceu à disposição da Polícia Civil para as providências legais.