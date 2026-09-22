Homem armado com faca pula muro de residência, causa pânico em moradora e é preso em Vilhena

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar após invadir o quintal de uma residência e tentar assaltar a moradora do imóvel, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , dois estudantes que retornavam da escola presenciaram o momento em que o suspeito pulou o muro de uma casa localizada nas proximidades de um estabelecimento comercial e acionaram a polícia.

Ao chegarem ao endereço, os policiais tocaram a campainha e bateram no portão. Como não obtiveram resposta imediata, chamaram pelo morador, momento em que ouviram gritos de socorro de uma mulher no interior da casa.

Em desespero, a vítima relatava estar sozinha e pediu ajuda, afirmando que havia um homem armado tentando invadir a residência para roubá-la.

Diante do perigo iminente, os policiais acessaram o imóvel pulando o muro e iniciaram a verificação no quintal. O suspeito foi localizado escondido entre plantas e roupas estendidas no varal. Ele portava uma faca com cerca de 20 centímetros de lâmina.

Durante a abordagem, o homem resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo e algemá-lo.

Sem portar documentos de identificação, o suspeito apresentou respostas contraditórias sobre seus dados pessoais.

Questionado sobre como se chamava, chegou a perguntar aos policiais se queriam saber o nome verdadeiro ou o falso, declarando um nome em seguida, mas sem saber informar a própria data de nascimento ou o nome da mãe.

Diante do impasse e da falta de comprovação documental, o homem foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a faca e o moletom que vestia foram apreendidos.

A identificação civil do suspeito ficou sob responsabilidade da Polícia Civil, que adotará as providências legais.