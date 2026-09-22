CASO “BICUDO”: Tribunal autoriza Ibama a tirar papagaio de coloradense e equipe jurídica esclarece recurso ao STJ; leia nota

Uma disputa judicial envolvendo o papagaio “Bicudo”, que ganhou notoriedade nacional nas redes sociais, teve um novo capítulo após o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) autorizar o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) a retomar as ações de fiscalização e realizar a apreensão da ave.

O caso envolve a tutora Cleviane Moreira Leite, moradora de Colorado do Oeste, que afirma ter acolhido “Bicudo” ainda filhote, em 2021, quando o animal apresentava graves problemas de saúde.

Com mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, Cleviane e o papagaio alcançaram projeção nacional e chegaram a participar do programa “Mais Você”, apresentado por Ana Maria Braga.

Após a participação na televisão e a ampla repercussão do caso, o Ibama notificou a tutora para que apresentasse documentação referente à origem e à manutenção da ave.

A decisão mais recente do TRF1 provocou novas manifestações nas redes sociais e reacendeu o debate sobre a aplicação da legislação ambiental em situações envolvendo animais silvestres mantidos sob cuidados humanos.

Em Nota Pública encaminhada ao Extra de Rondônia nesta terça-feira, 22, a equipe jurídica de Cleviane esclarece a atual fase do processo no Superior Tribunal de Justiça (STJ) buscado reverter os efeitos da decisão do TRF1.

O caso ganhou ainda uma dimensão política porque Cleviane também atua na vida pública e é candidata a deputada federal nas eleições de 2026 (leia mais AQUI).

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA: