Inovação e Segurança: Dr. Benedito Alves aponta inteligência integrada como o futuro para Rondônia

O avanço da tecnologia abriu novas possibilidades para a segurança pública. Em Rondônia, ferramentas de videomonitoramento e inteligência podem ser utilizadas para auxiliar na prevenção de crimes, identificação de suspeitos e resposta mais rápida das forças policiais.

Para o Dr. Benedito Alves, o combate à criminalidade precisa acompanhar essa evolução. Além do policiamento nas ruas, é necessário utilizar tecnologia para antecipar situações de risco e melhorar a capacidade de investigação.

Tecnologia a serviço da segurança

Entre as principais ferramentas estão:

* Câmeras de videomonitoramento em áreas estratégicas;

* Integração de bancos de dados entre órgãos de segurança;

* Inteligência policial para identificar padrões e prevenir crimes;

* Monitoramento em tempo real de pontos de maior risco;

* Compartilhamento de informações para agilizar investigações.

“Precisamos de uma segurança cada vez mais inteligente. A tecnologia permite que as forças policiais tenham mais informações para prevenir crimes, identificar situações suspeitas e agir com maior rapidez”, defende Dr. Benedito Alves.

Segurança integrada nos municípios

A proposta é ampliar sistemas integrados de videomonitoramento e inteligência nos municípios, respeitando as necessidades e características de cada região.

A integração entre diferentes órgãos também pode evitar que informações importantes fiquem isoladas, permitindo uma atuação mais coordenada e eficiente.

Para Dr. Benedito Alves, investir em tecnologia significa fortalecer o trabalho dos profissionais de segurança e aumentar a proteção da população.

Uma segurança pública moderna precisa unir presença policial, inteligência, tecnologia e prevenção para tornar Rondônia mais segura.