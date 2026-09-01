INVESTIGAÇÃO DA PF: Mendonça retira sigilo de inquérito e expõe relação entre Moraes e Vorcaro

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), tornou públicos nesta terça-feira, 1º, os detalhes da investigação da Polícia Federal que desnuda a relação entre seu colega de corte Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O material destrincha as negociações envolvendo o banqueiro e a esposa de Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes, que resultaram em contratos milionários.

Algumas dessas tratativas tiveram a participação direta de Alexandre de Moraes, segundo relatório da PF.

Foi o que aconteceu em janeiro de 2024, quando Viviane de Moraes negociou o primeiro contrato com o banqueiro. No dia 11 daquele mês, ela enviou a Vorcaro a minuta de um contrato de prestação de serviços advocatícios.

Ao analisar os metadados desse arquivo, os investigadores identificaram que a última modificação havia sido realizada pelo usuário denominado “Ministro Alexandre de Moraes”. Para a PF, uma evidência de que o magistrado não só tinha ciência do contrato, mas interferiu diretamente na negociação.

Dias depois, o documento final foi enviado por Viviane de Moraes. A PF novamente identificou indícios de possível atuação de Moraes. Os metadados desse arquivo, remetido ao banqueiro em 17/01/2024, revelam que a última modificação havia sido realizada pelo usuário “Ministro Alexandre de Moraes” em 15/01/2024, às 23:04.

De acordo com a investigação, o contrato foi enfim assinado em 23/01/2024. Ele previa o pagamento de 36 parcelas mensais e sucessivas no valor líquido de R$ 3 milhões, totalizando assim R$ 108 milhões.

Na agenda de Daniel Vorcaro, o número de telefone associado ao ministro Alexandre de Moraes estava salvo sob quatro contatos diferentes: “Alexandre de Moraes BRASILIA”, “Novo”, “STF TSE NOVO” e “Eu STF”.

Os contatos foram compartilhados com Vorcaro por Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações de Jair Bolsonaro, no dia 26/12/2023 por meio do WhatsApp

PAGAMENTO “MAIS IMPORTANTE” E SEM NOTA

As mensagens mostram que o contrato com o escritório Barci de Moraes recebia tratamento prioritário dentro do Banco Master. Vorcaro afirmou a funcionários que o repasse “não pode atrasar um dia” e era “o pgto mais importante que temos”. (leia a matéria completa AQUI).