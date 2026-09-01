Motorista embriagado é preso por direção perigosa e assédio contra mulheres em praça de Vilhena

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, em Vilhena, após praticar manobras perigosas com um veículo Corolla preto, assediar mulheres e dirigir sob a influência de álcool.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar recebeu chamados apontando que o motorista realizava manobras de risco, conhecidas como “cavalo de pau” e arrancadas bruscas, na Avenida Paraná e nas proximidades de um posto de combustível na Avenida 30.

Após novas denúncias, a equipe policial localizou o veículo estacionado nas imediações de uma praça pública e efetuou a abordagem do condutor no parque de skate.

O homem apresentava visíveis sinais de embriaguez, como hálito etílico, olhos avermelhados, roupas desalinhadas e comportamento irônico. Ele admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas antes de dirigir, mas recusou-se a realizar o teste do etilômetro.

No local, uma trabalhadora relatou ter sido perseguida pelo motorista desde a Avenida Paraná. Segundo ela, o homem a abordou na via pública portando latinhas de cerveja e fez comentários desrespeitosos.

Ao chegar ao seu local de trabalho na praça e ignorar as investidas, o suspeito se irritou, jogou o carro em direção à calçada, desceu do veículo com uma lata de cerveja na mão e a arremessou entre mesas onde pessoas lanchavam, além de abordar outras mulheres na área.

Testemunhas confirmaram ter presenciado o motorista trafegando em alta velocidade, realizando cavalos de pau nos cruzamentos e importunando frequentadores da praça antes de ser abordado pelos militares.

Durante vistoria no interior do automóvel, os policiais encontraram duas porções de substância análoga à maconha, totalizando 6,9 gramas, e latas de cerveja cheias e vazias.

O suspeito, que faz uso de tornozeleira eletrônica e já possui registro recente por infração semelhante, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

O veículo e os materiais apreendidos foram encaminhados às autoridades para os procedimentos cabíveis.