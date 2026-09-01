Novos membros do Conselho Fiscal da Sicoob Credisul tomam posse para gestão 2026-2028

A Sicoob Credisul realizou a posse dos novos integrantes do Conselho Fiscal para a gestão 2026-2028. A cerimônia ocorreu na quinta-feira, 27 de agosto, e marcou a renovação do colegiado, que atua no acompanhamento e na fiscalização dos atos da administração, contribuindo para a transparência, a segurança e o cumprimento das normas da cooperativa.

O Conselho Fiscal tem entre suas atribuições fiscalizar os atos da administração, acompanhar as decisões e verificar informações relacionadas à gestão da cooperativa. O órgão também atua na proteção dos interesses dos cooperados.

Para o presidente do Conselho Fiscal, Alceni Luiz de Moura, a atuação do colegiado exige conhecimento técnico e atenção às decisões da administração. “Nós somos o guardião do cooperado. Por isso, na escolha dos conselheiros, procuramos pessoas técnicas, porque o cargo exige esse conhecimento. Acreditamos que este Conselho reúne essas qualidades e tenho certeza de que fará uma boa gestão.”

Foram empossados como novos membros do Conselho Fiscal Cloves Aparecido Teodoro de Almeida e Erondi de Souza Almeida. Cloves possui 20 anos de experiência em cooperativa, com atuação na área de contabilidade, e passa a levar esse conhecimento para a atividade de fiscalização. “Como colaborador da contabilidade, eu tinha uma visão; agora, como conselheiro, preciso analisar as situações por outro ângulo. Quero contribuir, somar e ajudar a dar segurança aos cooperados.”

A renovação do colegiado integra o processo de composição do Conselho Fiscal, formado a partir de chapa eleita conforme as regras da cooperativa. A atuação dos novos conselheiros passa a contribuir para o acompanhamento da gestão e das decisões da Sicoob Credisul.