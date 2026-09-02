Pagani leva campanha às ruas de Vilhena e reforça defesa dos valores da direita

O candidato a deputado federal Dhonatan Pagani levou, na noite de terça-feira (1º), sua campanha às ruas do bairro União, em Vilhena.

A mobilização contou com a participação de apoiadores, amigos e lideranças que defendem sua candidatura.

Durante o percurso, Pagani esteve próximo dos moradores, cumprimentando eleitores e conversando sobre as principais demandas da comunidade. O candidato também apresentou propostas e reforçou seu posicionamento em defesa da família, da liberdade e dos valores associados à direita.

Crítico ao Partido dos Trabalhadores (PT) e ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Pagani afirma que pretende representar Rondônia no Congresso Nacional com uma atuação voltada à defesa dos interesses do Estado.

Entre as principais bandeiras apresentadas pelo candidato estão o fortalecimento da segurança pública, melhorias na saúde, investimentos em infraestrutura e medidas de apoio ao setor produtivo.

A atividade também faz parte da estratégia de campanha de manter contato direto com a população. Segundo Pagani, a presença nas ruas permite ouvir as demandas dos moradores e conhecer de perto as necessidades dos municípios, transformando essas reivindicações em propostas para sua atuação em Brasília.

Ao final do percurso, o candidato agradeceu a participação dos apoiadores e destacou a importância de manter o diálogo direto com a população durante o período eleitoral.